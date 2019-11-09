Боевики продолжают обстрелы - есть раненый

Боец ВСУ получили ранение. Фото: "Цензор.нет"

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Три обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник сделал 8 обстрелов по позициям ВСУ.

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В результате обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Российские боевики 11 раз обстреляли украинских защитников. В результате один украинский боец ​​получил ранение, а один погиб, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.