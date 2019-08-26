Боевики применили запрещенную артиллерию, есть раненый

Боевики 8 раз нарушили режим перемирия. Фото: NewsUkr

На Донбассе от начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Противник применил запрещенные минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: два раза неподалеку Водяного из направлений Ужовки и Пикузы - из гранатометов различных систем; вблизи Лебединского с направления Ужовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов с направления района Шахта 6-7 - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского с направления Логвиново - с автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

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В результате вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Двое гражданок Украины передавали террористам ЛНР информацию. Они обеспечивали боевиков разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.