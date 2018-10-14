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воскресенье, 14 октября 2018 19:51

Боевики применили тяжелое вооружение, есть потери

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Боевики применили тяжелое вооружение, есть потери
На Донбассе были ранены двое украинских военных. Фото: Strana

В течение дня российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики один раз применили вооружение, запрещенное минского соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм ", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Транспортные средства, которые пересекали границу с РФ на оккупированном Донбассе в ночное время вне пунктов пропуска, зафиксировала миссия ОБСЕ. Группы грузовиков были обнаружены в ночь на 12 октября между 22:20 и 1:40.

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