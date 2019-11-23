Боевики применили артиллерию на Донбассе

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Три обстрелы позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "у населенного пункта Южное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного - с автоматических гранатометов; неподалеку Верхнеторецкого - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.

По данным разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек - это санитарные потери.