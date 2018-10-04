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четверг, 04 октября 2018 19:44

Боевики повысили активность, есть раненые

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Боевики повысили активность, есть раненые
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Golos

В течение дня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики трижды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь. Опорные пункты наших войск вблизи Шум и Южного были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки , Марьинки и Павлополя - стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковые гранатометы. Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехово, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм ", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

В сеть выложили видео уничтожения 2 позиций боевиков. Они располагались на одной из высот в Донецкой области и были хорошо укреплены.

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Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

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