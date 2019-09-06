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пятница, 06 сентября 2019 10:40

Боевики планируют присоединить железную дорогу к РЖД - разведка

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Боевики планируют присоединить железную дорогу к РЖД - разведка
Россия планирует присоединить железнте дороги ДНР и ЛНР к РЖД. Фото с открытых источников.

Железные дороги временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей планируют интегрировать в систему "Российских железных дорог".

"Недавно появилась информация о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включение их в единую систему РЖД. Эти процессы уже идут и они давно начались. Россия поддерживает жизнедеятельность этого региона, но он сейчас больше напоминает Приднестровья. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине или тем более - не допустить нашей интеграции в НАТО, достаточно иметь такой замороженный конфликт ", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

Как отметил Скибицкий, сейчас "сложно сказать достоверно, будет вообще интеграция этих территорий в состав Российской Федерации".

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"Если бы Россия хотела сделать это, то она реализовала подобные планы еще в 2014-2015-х. Потому что России не нужен только Донбасс или часть территории Украины - Российской Федерации нужна вся Украина. Ведь и в экономическом смысле, и в политическом, и в военном это та территория, которая, по взглядам Кремля, необходимая для обеспечения защиты РФ от НАТО. Во-вторых, все мероприятия, которые осуществляются на территориях оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, имеют плановый характер. Вот в этом году будет проведена перепись населения как в Луганске, так и в Донецке. Начался процесс паспортизации, еще раньше, а точнее с 1 января 2018-го Россия перевела эти территории на самоокупаемость. Затем пошла приватизация, национализация и т.п., все это связано одним целым. Кроме того, российский рубль там ходит практически с 2015-го, и все операции осуществляются через банковскую систему или Абхазии, или сейчас будут через территорию РФ. 75% продукции крупнейших предприятий так называемых ДНР/ЛНР поставляется на территорию России. Куда дальше идет эта продукция - это уже другой вопрос", - сообщил представитель ГУР.

Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины. Фото пачки сигарет с акцизной маркой ЛНР на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.

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Дата
06
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