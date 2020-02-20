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четверг, 20 февраля 2020 16:51

Боевики передали украинской стороне тело погибшего Максима Хитайлова

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Боевики передали украинской стороне тело погибшего Максима Хитайлова
Максим Хитайлов, боец 72-й бригады, служил по контракту с апреля 2019-го на должности гранатометчика. Фото: сепаратистский ресурс "Лиц"

Боевики ЛНР сообщили о передаче украинской стороне тела военнослужащего Вооруженных сил Украины 22-летнего Максима Хитайлова, погибшего в бою под Золотым 18 февраля.

Об этом написали сепаратистские сайты.

Тело передали возле моста через Северский Донец, недалеко от города Счастье. Также сообщается о передаче останков тела еще одного бойца, погибшего в 2014 году во время боев в районе аэропорта Луганска.

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Отмечается, что в передаче тела участвовали представители СЦКК и "Союза ветеранов Афганистана Луганской области". Украинских защитников передали представителям организации "Эвакуация-200" при Министерстве обороны Украины.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Через несколько часов бой закончился. В нем погиб один военный, еще четверо получили ранения. Позиции украинских защитников не потеряны.

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