Боевики палят по жилым домам: потери с обеих сторон

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Фото - ТСН

24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин.

Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Золотом и Новоалександровке разрушены 4 жилых дома. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных войск.

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В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 получили ранения. По данным разведки, 24 февраля 3 оккупанта уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.

Накануне 23 февраля войска Операции Объединенных сил уничтожили под Ясиноватой, в Донбассе, укрепления боевиков.