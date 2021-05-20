Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 189
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1702
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 459
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 387
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 423
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1287
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 756
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1368
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 216
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
3
21
15
4
12
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
&quot;Лучше бы этих ветеранов не было&quot; — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Видео
Все видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1530
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 387
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 585
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 369
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 342
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 08:45

Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство

  Комментировать

Вооруженные формирования РФ 10-16 мая применили против украинцев запрещенные ослепляющие лазеры.

"Военнослужащие вблизи Станицы Луганской столкнулись с применением российскими вооруженными формированиями мощного излучателя света. Это могли быть так называемые ослепляющие лазеры российского производства", - цитирует Украинскую миссию при ОБСЕ "Укринформ".

  Фотографию и карту-схему применения 10-16 мая ослепительных лазеров русскими у Станицы Луганской Украинская миссия ОБСЕ показала во время заседания Форума безопасности сотрудничества 19 мая
Фотографию и карту-схему применения 10-16 мая ослепительных лазеров русскими у Станицы Луганской Украинская миссия ОБСЕ показала во время заседания Форума безопасности сотрудничества 19 мая

Дипломаты подчеркнули: применение такого оборудования подпадает под Конвенцию о запрете применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. В частности, она запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенную для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или имеющим устройства для коррекции зрения".

Как подписант этого документа Россия обязались не передавать такое оружие любому государству или негосударственному образованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне вывели к линии разграничения 17 танков

12 мая о применении противником специальных лазеров сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он имел информацию, что оккупанты используют лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47, который имеет на своем вооружении армия России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Учительница отсидела за секс с учеником 7,5 лет, а потом вышла за него

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот впервые перелетел океан

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 12447
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 4581
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
 2 Просмотров: 3753
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 3483
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 3231
Донбасс
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
 Просмотров: 81
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах Просмотров: 198
На Донбассе умер украинский военный
На Донбассе умер украинский военный 1 Просмотров: 432
После встречи Путина и Байдена может начаться обострение на Донбассе - Гармаш
После встречи Путина и Байдена может начаться обострение на Донбассе - Гармаш 1 Просмотров: 1143
Какие украинские проблемы обострила война
Какие украинские проблемы обострила война
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
5
В США украинского нардепа назвали агентом России
2
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Замах
1
Все, что необходимо знать о замене фильтров для АКПП
Голосов: 11126
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть