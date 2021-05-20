Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство

Вооруженные формирования РФ 10-16 мая применили против украинцев запрещенные ослепляющие лазеры.

"Военнослужащие вблизи Станицы Луганской столкнулись с применением российскими вооруженными формированиями мощного излучателя света. Это могли быть так называемые ослепляющие лазеры российского производства", - цитирует Украинскую миссию при ОБСЕ "Укринформ".

Фотографию и карту-схему применения 10-16 мая ослепительных лазеров русскими у Станицы Луганской Украинская миссия ОБСЕ показала во время заседания Форума безопасности сотрудничества 19 мая

Дипломаты подчеркнули: применение такого оборудования подпадает под Конвенцию о запрете применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. В частности, она запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенную для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или имеющим устройства для коррекции зрения".

Как подписант этого документа Россия обязались не передавать такое оружие любому государству или негосударственному образованию.

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12 мая о применении противником специальных лазеров сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он имел информацию, что оккупанты используют лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47, который имеет на своем вооружении армия России.