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воскресенье, 02 июня 2019 19:44

Боевики обстреляли жилые районы

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Боевики обстреляли жилые районы
Владелец дома получил ранения. Фото: Facebook

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Донецкой области.

"31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободном, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Раненый хозяин домовладения пострадал вечером 30 мая в результате взрыва во дворе.

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По оценке команды миссии, во дворе разорвалась ракета противотанкового ракетного комплекса.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

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02
июня

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