Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой

Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает Радио Свобода.
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"Вблизи Горловки оккупанты обстреляли наших военных. Против украинских бойцов наемники РФ использовали гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
17 апреля было зафиксировано 17 нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский боец получил ранение.
Ночью незаконные вооруженные формирования совершили еще один обстрел.
В то же время официально Россия и контролируемые ею вооруженные группировки в ОРДЛО распространяют дезинформацию, утверждая, что обстрелы на Донбассе якобы осуществляют Вооруженные силы Украины.
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