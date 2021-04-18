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воскресенье, 18 апреля 2021 17:12

Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой

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Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Оккупанты обстреляли украинских военных. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Вблизи Горловки оккупанты обстреляли наших военных. Против украинских бойцов наемники РФ использовали гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

17 апреля было зафиксировано 17 нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский боец ​​получил ранение.

Ночью незаконные вооруженные формирования совершили еще один обстрел.

В то же время официально Россия и контролируемые ею вооруженные группировки в ОРДЛО распространяют дезинформацию, утверждая, что обстрелы на Донбассе якобы осуществляют Вооруженные силы Украины.

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