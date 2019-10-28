Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных гранатометов

Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції. Фото: ТСН

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции с Запрещенных Минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 3 обстрела наших позиций: у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; возле Майского - с автоматических гранатометов и из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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В течении суток потерь вследствии обстрелов среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

На временно оккупированных территориях террористы ДНР распространяют фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.