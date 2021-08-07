Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

На Донбассе зафиксировали обстрелы со стороны российских наемников. Фото: ua.news

Российские оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В направлении поселка Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение.

Вблизи Шумов оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.