Боевики обстреляли позиции ВСУ. Пулей навылет убили гражданского

Донбасс: Боевики беспощадно обстреляли позиции украинских военных . Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-штаб ООС.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили два обстрелы:

дважды вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

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Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Вчера, 18 декабря, Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель. Во время обстрела мужчина пытался перебежать в укрытие, вражеская пуля калибра 7,62 зашла в спину и вышла через живот. Военные оказывали помощь, но погибший не имел шансов выжить.