Боевики обстреляли колонну губернатора Донетчины: погиб наш солдат

Отец председателя Донецкой ОГА имеет бизнес на оккупированной Донецкой области. Фото: Униан

Боевики ДНР обстреляли колонну украинских военных в районе южной окраины Гранитного Донецкой области.

В результате один боец погиб, а другой получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Раненому оказали медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение.

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"Под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал", - пишут в Украинской правде.

ОБНОВЛЕНО

10 июля 2019 года погиб младший сержант Антон Фака из 406 отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины.

"Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - заявили представители артиллерийской бригады.

Брат Кириленко 34-летний Евгений служит в так называемом министерстве государственной безопасности террористической ДНР.