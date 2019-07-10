Боевики обстреляли колонну губернатора Донетчины: погиб наш солдат

Боевики ДНР обстреляли колонну украинских военных в районе южной окраины Гранитного Донецкой области.
В результате один боец погиб, а другой получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.
Раненому оказали медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
"Под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал", - пишут в Украинской правде.
ОБНОВЛЕНО
10 июля 2019 года погиб младший сержант Антон Фака из 406 отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины.
"Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - заявили представители артиллерийской бригады.
Брат Кириленко 34-летний Евгений служит в так называемом министерстве государственной безопасности террористической ДНР.
Комментарии