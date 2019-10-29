Боевики обстреляли дрон ОБСЕ

Боевики обстреливают дроны ОБСЕ. Фото: static.ukrinform.com

Во вторник, 29 октября, группа боевиков обстреляла из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области.

"В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении штаба ООС.

В штабе добавили, что боевики регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы.

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"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностям, и других нарушений. При этом, противник пытается обвинить в своих действиях украинскую стороны", - подчеркнули в пресс-центре.

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

29 октября ВСУ и пророссийские боевики начали процесс разведения сил и средств в Золотом Луганской области.