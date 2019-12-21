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суббота, 21 декабря 2019 18:07

Боевики обстреляли дома мирных жителей
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Оккупанты обстреляли Золотое-4
Фото: Полиция
Оккупанты обстреляли Золотое-4
Оккупанты обстреляли Золотое-4
Оккупанты обстреляли Золотое-4

21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

Снаряды повредили жилые дома. Со стороны оккупированного города Золотое-5 боевики из минометов калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района, сообщает пресс-служба полиции Украины.

Обстрел повредил шифер, трубу и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по улице Свободная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники полиции Луганской области.

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Дата
21
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