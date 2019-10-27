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воскресенье, 27 октября 2019 13:42

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Террористы мешают вести мониторинг. Фото: ЗН

Боевики обстреляли дрон ОБСЕ в районе Петровского в Донецкой обл.

"Вчера в районе населенного пункта Петровское со стороны НПФ РФ из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА - был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Террористы регулярно обстреливают беспилотники миссии ОБСЕ. Они мешают работе беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностями, и других нарушений", - считают в штабе.

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"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств, успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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