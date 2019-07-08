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понедельник, 08 июля 2019 09:38

Боевики обстреливают украинские позиции из танков и артиллерии: есть потери

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  Ситуация на Донбассе: один боец ООС погиб, трое ранены. Фото: УНИАН
Ситуация на Донбассе: один боец ООС погиб, трое ранены. Фото: УНИАН

7 июля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник обстреливал украинских бойцов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Широкиного – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Богдановки – из вооружения БМП; трижды неподалеку Водяного – из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; дважды окраины Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик – из гранатометов различных систем.

Позиции украинских военных были обстреляны 6 раз: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм; возле Попасной - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм; окрестности Майорска - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.

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6 июля боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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Дата
08
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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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