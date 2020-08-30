Боевики нарушают договоренности о перемирии: как прошли сутки на Донбассе

29 августа на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима тишины. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 29 августа, на Донбассе боевики дважды нарушили договоренности. Вели обстрелы и проводили инженерные работы.

Ситуация остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники неуклонно соблюдают условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельноые выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 30 августа, сохранялась тишина на всех участках ответственности украинских подразделений. Обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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С начала перемирия 27 июля подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Все - небоевые. 21 боевик умер и 29 получили ранения не по вине украинских бойцов, сообщило командование Операции Объединенных сил.