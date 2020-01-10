Боевики начали отбирать авто с украинскими номерами

7 автомобилей с автомобильными номерами Украины отобрали российские наемники на Донбассе у местных жителей.
Все случаи зафиксированы на территории оккупированной Донецкой области, сообщает Восточная правозащитная группа.
Ранее оккупационные администрации ДНР и ЛНР объявили о перерегистрации всех транспортных средств, находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера с отметками ЛНР и ДНР.
Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.
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На оккупированной Донецкой области долги перед работниками угольных предприятий составляют более одного миллиарда российских рублей - 393 млн грн.
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