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суббота, 28 сентября 2019 21:29

Боевики на Донбассе за сутки нарушили "режим тишины" 17 раз

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Боевики на Донбассе за сутки нарушили &quot;режим тишины&quot; 17 раз
Оккупанты продолжают обстрелы Донбасса. Фото: РБК

В районе проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, - сообщили в пресс-центре Минобороны.

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Вчера на Донбассе террористы 14 раз обстреляли украинских защитников.

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