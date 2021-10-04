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понедельник, 04 октября 2021 07:25

Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашения вооружения

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Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашения вооружения
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

На протяжении 3 октября русские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщил пресс-центр ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

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Возле Новолуганского враг дважды обстрелял из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

"Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещено Минскими соглашения вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 4 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

На Донбассе построят два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. Один из площадок под строительство уже нашли, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Дата
04
октября

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