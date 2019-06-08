Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины

На Донбассе снова обстрелы. Фото: ТСН

В течение 8 июня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Враги вели обстрелы в районе Водяного. С артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка боевики били вблизи Лебединского, а у Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

Также агрессоры обстреляли позиции украинских войск в районе Майского, Красногоровки.

В результате боевых действий один военнослужащий ОС потерпел боевых травм.

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Ранее, украинские военные получили право открывать огонь по противнику. Для этого им не нужно получать разрешение от командования.