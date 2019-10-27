Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинские позиции

Сообщили новости Донбасса. Фото: РБК

Боевики семь раз нарушили режим тишины с начала текущих суток.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Один из обстрелов пришелся на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", остальные шесть на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды были обстреляны позиции Объединенных сил у поселка Золотое-4 в Луганской области.

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Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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