Боевики на Донбассе притихли: что говорят в ООС

За прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации ни разу не нарушили режим тишины.
Без обстрелов пока обошлось и с начала 7 июля, отчитываются в ООС.
"Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе.
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Последние дни оккупанты активно обстреливали украинские позиции на Донбассе. Целились даже по жилым домам в Авдеевке Покровского района Донецкой области из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
4 и 5 июля погибли двое военных ООС. Первым из жизни ушел начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Обломки от снаряда ранили медика у поселка Мирное Волновахского района Донецкой области.
На следующий день погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики девяносто третьего бригады Холодный Яр. Офицер получил взрывного ранения, несовместимого с жизнью.
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