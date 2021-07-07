Боевики на Донбассе притихли: что говорят в ООС

В ООС сутки прошла без обстрелов и потерь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации ни разу не нарушили режим тишины.

Без обстрелов пока обошлось и с начала 7 июля, отчитываются в ООС.

"Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

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Последние дни оккупанты активно обстреливали украинские позиции на Донбассе. Целились даже по жилым домам в Авдеевке Покровского района Донецкой области из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров. 4 и 5 июля погибли двое военных ООС. Первым из жизни ушел начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Обломки от снаряда ранили медика у поселка Мирное Волновахского района Донецкой области. На следующий день погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики девяносто третьего бригады Холодный Яр. Офицер получил взрывного ранения, несовместимого с жизнью.