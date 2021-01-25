Боевики на Донбассе подстрелили украинского воина

Украинская сторона направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Фото: "УНИАН"

25 января в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков воин ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.

"Около 12:00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Золотое получил ранение военнослужащий", - говорится в сообщении.

Ему оперативно оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.

Украинская сторона направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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В результате обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец 28-летний Александр Отрепьев. В него попал вражеский снайпер на Приазовье.