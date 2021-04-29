Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

На Донбассе зафиксировали семь обстрелов с позиций боевиков. Фото: glavcom.ua

От начала суток на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

У Павлополя враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Неподалеку Опытного российские оккупанты били из минометов 120-го калибра, а вблизи Светлодарска и Водяного из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В пригороде Причепиловки противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Песков и Верхнеторецкого российские наемники совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших военнослужащих нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано пятнадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Есть раненого.