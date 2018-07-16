Боевики ДНР приказали уничтожить всю украинскую символику

На оккупированной территории Донетчины террористы приказали уничтожить всю украинскую символику.
"Прошла телефонограмма из исполкома, что нужно убрать все символы Украины, все на украинском языке из публичного пространства", - пишут жители оккупированной Макеевки Донецкой области в соцсетях.
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Приказ поступил от оккупационного "исполкома города".
Российские наемники-боевики обстреляли "Кугуар" пограничников, в котором везли смену на КПВВ "майорских". Террористы совершили обстрел по посадке и попали в лобовое стекло, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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