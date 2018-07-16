Боевики ДНР приказали уничтожить всю украинскую символику

В Макеевке приказали убрать национальную символику и надписи на украинском. Фото: 112

На оккупированной территории Донетчины террористы приказали уничтожить всю украинскую символику.

"Прошла телефонограмма из исполкома, что нужно убрать все символы Украины, все на украинском языке из публичного пространства", - пишут жители оккупированной Макеевки Донецкой области в соцсетях.

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Приказ поступил от оккупационного "исполкома города".

Российские наемники-боевики обстреляли "Кугуар" пограничников, в котором везли смену на КПВВ "майорских". Террористы совершили обстрел по посадке и попали в лобовое стекло, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.