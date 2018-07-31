Боевики атаковали позиции ВСУ с потерями

На Донбассе боевики 40 раз обстреляли украинские позиции. Фото depo.ua

За минувшие сутки российские боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"Террористы вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино. А по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм", - говорится в сообщении штаба ООС.

За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих вооруженных сил получили ранения. По данным разведки, в ответ один оккупант был уничтожен, еще четверо ранены.

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В Кремле заявили, что не видит смысла проводить встречу участников "нормандской четверки" пока не выполнены договоренности о разведении сил на Донбассе.