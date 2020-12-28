Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ

 
Ексклюзивы
1/5
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 855
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 369
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 306
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6750
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 729
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19557
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 927
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
4
3
5
17
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Видео
Все видео
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой
Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 531
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19557
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 315
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1350
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1998
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 08:00

Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ

  Комментировать
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Он в больнице, сообщили в штабе ООС.

С миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Лебединского, у Марьинки - из стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе

"Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование. На нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь", - сказано в сообщении.

Сегодня, 28 декабря, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не открывали.

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил ранение. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием 26 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 29079
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 12546
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 12357
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 8064
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 7191
Донбасс
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
3
 Просмотров: 225
Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе
Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе Просмотров: 36
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
12
 Просмотров: 369
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 126
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
4
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
2
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
1
Нарушителей карантина будут определять с помощью пиццы
Голосов: 10114
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть