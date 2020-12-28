Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Он в больнице, сообщили в штабе ООС.

С миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Лебединского, у Марьинки - из стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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"Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование. На нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь", - сказано в сообщении.

Сегодня, 28 декабря, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не открывали.

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил ранение. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием 26 декабря.