Боевики 8 раз нарушили режим тишины

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 2979
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 513
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 369
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2475
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2088
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1899
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
5
17
8
3
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Видео
Все видео
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Воины ВСУ всыпали российским оккупантам
Воины ВСУ всыпали российским оккупантам
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
Российские наемники устраивали провокации
Российские наемники устраивали провокации
Путинские наемники активизировались на Донбассе. Резко увеличилось количество обстрелов
Путинские наемники активизировались на Донбассе. Резко увеличилось количество обстрелов
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 2979
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 225
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1188
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1836
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 99
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
вторник, 22 декабря 2020 18:57

Боевики 8 раз нарушили режим тишины

  Комментировать
Боевики 8 раз нарушили режим тишины
Сообщили последние новости с Донбасса. Фото: Facebook

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, утром, противник использовал запрещенное вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

"Около украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1. Неподалеку Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А около последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 230 нарушений за минувшие сутки

Выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни наших защитников. Огонь в ответ не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, саперы ДСНС разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - добавили в штабе ООС.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не пустит тяжеловооруженных миротворцев ОБСЕ на Донбасс, ведь это противоречит его интересам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики 8 раз нарушили режим тишины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 33841
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 23600
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 12852
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 10674
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 10467
Донбасс
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
3
 1 Просмотров: 2106
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
 2 Просмотров: 1179
Женщина сделала рекордное пожертвование на украинскую армию
Женщина сделала рекордное пожертвование на украинскую армию Просмотров: 1485
Боевики опубликовали фото похищенного ими военного
Боевики опубликовали фото похищенного ими военного Просмотров: 3492
Украинский военный попал в плен к оккупантам
Украинский военный попал в плен к оккупантам Просмотров: 756
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
Голосов: 10093
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть