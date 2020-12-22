Боевики 8 раз нарушили режим тишины

Сообщили последние новости с Донбасса. Фото: Facebook

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, утром, противник использовал запрещенное вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

"Около украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1. Неподалеку Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А около последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни наших защитников. Огонь в ответ не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, саперы ДСНС разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - добавили в штабе ООС.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не пустит тяжеловооруженных миротворцев ОБСЕ на Донбасс, ведь это противоречит его интересам.