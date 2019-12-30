Боевики 7 раз обстреляли: как прошли сутки в ООС

За сутки потерь среди военнослужащих ООС не было. Фото: Уніан

Вчера 29 декабря на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы украинских позиций зафиксировали вблизи Новотроицкого. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли военных у Николаевки. Со стрелецкого оружия - неподалеку с Васильевкой. Обстрелы осуществляли в районе населенного пункта Марьинка и рядом с Широкино, сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета боевики совершили по защитникам Луганского - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

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За сутки потерь среди военнослужащих ООС не было.

С начала суток 30 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

29 декабря Украина и сепаратисты ЛДНР провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в ЛДНР отправились 123 человека, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.