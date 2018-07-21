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суббота, 21 июля 2018 09:34

Боевики 29 раз обстреляли украинских бойцов на Донбассе

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Боевики 29 раз обстреляли украинских бойцов на Донбассе
Боевики один раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие Фото: mil.gov.ua

За прошедшие сутки были ранены трое украинских бойцов, в результате обстрела боевиков на Донбассе. Они 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, уганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березовой, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении пресс-службы ООС.

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По данным разведки один боевик погиб, еще один ранен.

На оккупированных территориях Донбасса умер так называемый "народный мэр" Свердловска, а в Луганске боевик подорвал себя гранатой. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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