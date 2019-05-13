Боевики 16 раз нарушили режим тишины, есть раненые

Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: informat.com.ua

За прошедшие сутки, 12 мая, на Донбассе боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом применяли запрещенные минских соглашениями минометы калибра 120 мм.

"Враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в Авдеевке и вблизи Гнутово. С автоматических станковых гранатометов - вблизи Каменки и Новотроицкого. Станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применили в районе Талаковка. С автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия ударили в Богдановке, Старогнатовке и Гранитном. С крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли вблизи Лебединского", - сообщают в пресс-службе ООС.

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С минометов калибра 120 мм российские наемники ударили вблизи Крымского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия велся огонь в Новотошковском, а с станковых противотанковых гранатометов стреляли в Зайцево.

"В результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 12 мая двое оккупантов ранены", - рассказали в ООС.

Местные боевики Л/ДНР и российские наемники, воевавшие на Донбассе против украинских военных, продолжают нести потери. Одни из них гибнут на передовой, другие – разбиваются в ДТП, третьи – умирают дома при загадочных обстоятельствах.