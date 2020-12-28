Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

Силовики раз нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала текущих суток на Донбассе силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Большинство из них были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе

У населенного пункта Чермалык враг применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его доставили в медицинское учреждение.

Враждебную огневую активность была замечена и неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В течение недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей было отправили 368 тонн гуманитарной помощи. Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю прошли 34 грузовика с гуманитаркой.