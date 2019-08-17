Боевики 12 раз нарушили режим тишины

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 171
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 738
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1719
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1782
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1197
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1647
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
4
5
4
4
5
Освобождённому из СИЗО корректировщику &quot;Градов&quot; устроили жесткий прием
Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием
&quot;Кричать уже поздно&quot; - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали &quot;Ребра Ляшко&quot; и &quot;Порошенко под снегом&quot;
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
&quot;Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет&quot; - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
"Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет" - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
&quot;Это все ваш Порошенко&quot; - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
"Это все ваш Порошенко" - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
Видео
Все видео
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3636
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 738
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1719
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 441
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 09:19

Боевики 12 раз нарушили режим тишины

  Комментировать
Боевики 12 раз нарушили режим тишины
Среди украинских военных потерь нет. Фото: 112

За прошедшие сутки боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе оперативно-тактического группирования "Восток" противник стрелял девять раз:

- четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости

В районе оперативно-тактического группирования "Север" противник совершил 3 обстрела:

- неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

Сегодня противник тоже один раз открывал огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Павлополя с автоматического гранатомета.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, более 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, получили его уже более 25 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики 12 раз нарушили режим тишины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 29952
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27129
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 25201
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 15768
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15564
Донбасс
Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости
Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости Просмотров: 531
Рассказали о ситуации на передовой
Рассказали о ситуации на передовой Просмотров: 414
Волонтер прокомментировал увольнение корректировщика из Мариуполя
Волонтер прокомментировал увольнение корректировщика из Мариуполя
 Просмотров: 522
Правительство разрешило 4 компаниям продавать оружие за границу
Правительство разрешило 4 компаниям продавать оружие за границу Просмотров: 216
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле - главное из интервью Безсмертного
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
2
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Голосов: 4877
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua