Боевики 12 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе оперативно-тактического группирования "Восток" противник стрелял девять раз:
- четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.
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В районе оперативно-тактического группирования "Север" противник совершил 3 обстрела:
- неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных нет.
Сегодня противник тоже один раз открывал огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Павлополя с автоматического гранатомета.
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, более 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, получили его уже более 25 тыс.
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