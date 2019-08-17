Боевики 12 раз нарушили режим тишины

Среди украинских военных потерь нет. Фото: 112

За прошедшие сутки боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе оперативно-тактического группирования "Восток" противник стрелял девять раз:

- четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

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В районе оперативно-тактического группирования "Север" противник совершил 3 обстрела:

- неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Крымского - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

Сегодня противник тоже один раз открывал огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Павлополя с автоматического гранатомета.

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