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понедельник, 04 марта 2019 10:58

Боевик рассказал, где находится беглый "министр" ДНР

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"Экс-министр финансов и сборов" ДНР Александр Тимофеев "Ташкент" находится в Москве.

Бывший советник ликвидированного главаря ДНР Александра Захарченко Александр Казаков опубликовал Вконтакте совместное фото, якобы датированное 2 марта. Так опроверг информацию о том, что Ташкента арестовали в Ростове-на-Дону.

"2 марта 2019 19:00. Сидим с "Ташкентом" (Тимофеевым) в кафе, пьем, я кофе, он - чай. Просматриваем различные ростовские и другие сайты, соцсети и ржем. Не надоело?", - написал Казаков.

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После ликвидации террориста Александра Захарченко стало известно, что Ташкента в "ДНР" лишили должности министра и обвинили в масштабных хищениях и воровстве. После этого он сбежал в Россию.

Автор: unian.ua
  Александр Казаков сделал совместное фото с Александром Тимофеевым в Москве
Александр Казаков сделал совместное фото с Александром Тимофеевым в Москве

В Москве проигнорировали беглых главарей из бандформирования ДНР. Экс-заместитель "председателя Совета министров" ДНР Дмитрий Трапезников, "экс-министр доходов и сборов" Александр Тимофеев ("Ташкент") и экс-советник убитого Александра Захарченко Александр Казаков оказались ненужными Кремлю. Террористы не смогли попасть на прием в администрацию президента РФ.

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Дата
04
марта

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