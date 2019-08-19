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Боевик ДНР разочаровался в идеалах террористов и переехал в Киевскую область

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Боевик ДНР разочаровался в идеалах террористов и переехал в Киевскую область
Человек за несколько лет службы террористам, разочаровался в их "идеалах". Фото: narodna-pravda.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Киевской области боевика пророссийской террористической организации ДНР.

Тот присоединился к одной из группировок оккупационных сил России в 2014-м, сообщает пресс-центр СБУ.

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В течение нескольких месяцев он занимался охраной "штаба" боевиков, дислоцированных в Харцизске.

Через некоторое время, он устроился на одну из шахт в оккупированной Донецкой области, а через 2 года переехал в Киевскую область.

Во время обыска по месту жительства боевика оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику. На ней нашли переписку с террористами.

Мужчина признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

Украинский волонтер Юрий Мисягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе. Один из ликвидированных боевиков сидел, замаскировавшись на дереве.

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