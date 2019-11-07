Боевик Цемах согласился на допрос

Боевик Владимир Цемах, подозреваемый по делу сбивания малазийского самолета МН17, готов дать показания следователям из Нидерландов.
"Допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - говорит его адвокат Анатолий Кучерена, пишут российские СМИ.
При этом защитник боевика добавил, что его подзащитный оказался в безвыходной ситуации, потому что в розыске на территории РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело МН17: Нидерланды будут изучать участие России и Украины
Самолет "Боинг 777" сбили пророссийские боевики 17 июля 2014-го неподалеку Тореза Донецкой области в ходе вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.
Комментарии1