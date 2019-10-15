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вторник, 15 октября 2019 07:36

Били с минометов и вооружения БМП: как прошел День защитника на Донбассе

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Били с минометов и вооружения БМП: как прошел День защитника на Донбассе
14 октября боевики 21 раз нарушили режим тишины. Фото: slovoidilo.ua

14 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим тишины. Стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один украинский военный ранен, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник совершил 11 обстрелов вблизи Новотроицкого, Водяного, Лебединского, Новогнатовка, Пищевики и Опытного.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" было 10 обстрелов у Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского и Хутора Вольного.

С начала этих суток боевики стреляли 4 раза с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Пострадали позиции ООС неподалеку Новотроицкого, Пищевики, Павлополя, Золотого-4.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в зоне ООС. Поздравил бойцов с Днем защитник. На Донбассе президент вручил военным государственные награды.

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Дата
15
октября

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