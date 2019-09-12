Били из запрещенных минометов и гранатометов: боевики 12 раз нарушили перемирие

Боевики 12 раз обстреляли украинских военных. Фото: News

С начала суток боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Оккупанты использовали запрещенные 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления у Пищевика с направления Верхнешироковского со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного с направления Ужовки - с 120-мм миномета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки с направления Стили - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, под Верхнеторецком с направления Пантелеймоновки - из стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой с направления Каштанового - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" терористы обстреляли позиции Объединенных сил у Зайцевого с 82-мм миномета, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новгородского с направления Озеряновки - с 82-мм миномета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Крымского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Новгородским с направления Широкой Балки - с 82-мм миномета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Травневым с направления Гольмовского - с 82-мм миномета, возле Луганского с направления Нижнего Лозового - с 120-мм миномета.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинские добровольческой армии передали остатки оружия полицейским. Процесс передачи вооружения официально зафиксирован.