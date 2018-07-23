Без потерь: сообщили хорошие новости с Донбасса

День на Донбассе прошел без потерь. Фото: Uatv

Сегодня на Донбассе боевики только один раз обстреляли позиции украинских военных.

Сводки с фронта за 23 июля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самоубийственное наступление" - боец ООС рассказал о ситуации на Донбассе

Потерь среди защитников Украины нет. Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и соблюдать режим прекращения огня.

На Донбассе Украинские военные проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии РСЗО "Смерч". Отмечается, что пусковые установки готовы к применению, а военнослужащи "хорошо обученные".