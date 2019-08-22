Бессмысленно и жестоко: боевик застрелил любимую кошку бойцов ВСУ

Животные, живущие на передовой спасают бойцов от перегрузки. Они часто погибают из-за того, что привыкают к обстрелам и не скрываются. Скриншот

Военнослужащие 92 ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о том, как их любимая фронтовая кошка ценой своей жизни спасла их пулеметчика.

Трогательную историю о кошке Соне опубликовали на своей странице в Facebook.

"Маленькое серое пушистое создание на одной из передовых позиций, которую занимают военнослужащие 92 ОМБр, несколько месяцев было полноценным членом команды. Ребята с любовью называли ее Софья Васильевна, или Соня, ведь кошка очень любила спать. Это была настоящая отрада для бойцов: нежная, хрупкая, добрая Соня всегда дарила позитивные эмоции, а однажды просто спасла", - рассказывают бойцы.

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Соня погибла одной из тех ночей, когда боевики начинают провокационный обстрел для разведки позиций украинцев. Такие действия наши защитники называют цирком и не реагируют на это.

"Наша Соня решила отдохнуть в бойнице пулемета. Ночью противник время от времени напоминал о себе. Но, кажется, это было не просто так. Вражеский снайпер держал на мушке место пулеметчика. И только кошка встала, а это было пять утра, раздался выстрел... стоит ли говорить о чувствах команды после коварного плана врага? Вот и говорите потом, что животные ничего не понимают. "Спасибо, Соня!" - написали ребята на могиле четвероногого друга.

Коты и собаки постоянно сопровождают бойцов на передовой. Эти "пушистые антидепрессанты" служат наравне с бойцами - ходят в наряды, первыми видят врагов, и первыми выстраиваются возле столовой. "Надежные друзья наших защитников", - пишут о них в 56 мотопехотной Мариупольской бригаде на Facebook.