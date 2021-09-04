Беспокойные сутки на Донбассе: где были обстрелы

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: bbc.com

3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"За прошедшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет", - отчитываются в ООС.

В направлении Старогнатовка российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Сегодня утром был обстрел позиций украинских сил.

Российская Федерация хочет скрыто передислоцировать в ОРДЛО тяжелую бронетехнику. Это решение приходится на начало российско-белорусских учений. В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории оккупированных районов Луганской области прошла колонна тяжелой бронетехники.