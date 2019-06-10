Берут в долларах: во сколько жителям ОРДЛО обходятся паспорта РФ

Паспорта ДНР-ЛНР входят в перечень документов на получение гражданства РФ. ФОТО: eadaily.com

500$ — столько стоит оформить паспорт ДНР и ЛНР через посредников. И цена продолжает расти.

Кроме оформления паспорта, в стоимость услуги входит подготовка и подача документов на российское гражданство.

Сообщил об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспортизация Донбасса: США готовят неприятное решение

Боевики ДНР заявили, что не будут пропускать через линии разграничения детей с украинскими документами. Из-за нововведений спрос на услуги нотариусов вырос в несколько раз. Очереди к ним расписаны на месяц вперед.