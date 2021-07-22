Белорусу, который воевал против Украины, увеличили срок заключения до 21 года

Белорусу Фадееву увеличили срок заключения. Фото: mil.in.ua

Высший суд Праги, Чехия, увеличил наказание белорусу Алексею Фадееву, который участвовал в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В частности, в сентябре прошлого года суд вынес решение о 4,5 года заключения Фадееву по обвинению в "участии в организованной преступной группировке". Однако обвинения инкриминировало Фадееву осуществление террористического акта и требовало для него 15 лет лишения свободы и бессрочное заключение.

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Тогда доказать его причастность не удалось, а сам Фадеев утверждал, что стрелял только на учениях, но не во время реальных боев.

Сейчас суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм в составе организованной преступной группировки", и присудил ему 21 год лишения свободы.

"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", ㅡ написал посол Перебийнис.

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также извинился перед Украиной за свои действия. Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии.