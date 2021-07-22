Белорусу, который воевал против Украины, увеличили срок заключения до 21 года

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 459
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 162
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 423
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1206
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
5
10
8
5
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
На дороге перевернулась маршрутка
На дороге перевернулась маршрутка
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
&quot;Двойка ставил и с уроков выгонял&quot;: бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
Видео
Все видео
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 369
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 45
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 19:27

Белорусу, который воевал против Украины, увеличили срок заключения до 21 года

  Комментировать
Белорусу, который воевал против Украины, увеличили срок заключения до 21 года
Белорусу Фадееву увеличили срок заключения. Фото: mil.in.ua

Высший суд Праги, Чехия, увеличил наказание белорусу Алексею Фадееву, который участвовал в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В частности, в сентябре прошлого года суд вынес решение о 4,5 года заключения Фадееву по обвинению в "участии в организованной преступной группировке". Однако обвинения инкриминировало Фадееву осуществление террористического акта и требовало для него 15 лет лишения свободы и бессрочное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наемник ДНР из Чехии получил реальный срок

Тогда доказать его причастность не удалось, а сам Фадеев утверждал, что стрелял только на учениях, но не во время реальных боев.

Сейчас суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм в составе организованной преступной группировки", и присудил ему 21 год лишения свободы.

"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", ㅡ написал посол Перебийнис.

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также извинился перед Украиной за свои действия. Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусу, который воевал против Украины, увеличили срок заключения до 21 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21564
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 8181
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 6129
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4716
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4482
Донбасс
Оккупанты атаковали ВСУ ракетами и минами. Есть травмирован
Оккупанты атаковали ВСУ ракетами и минами. Есть травмирован Просмотров: 99
На Донбассе военный подорвался на мине
На Донбассе военный подорвался на мине Просмотров: 171
Собирал данные для россиян о ракетных установках: украинца осудили за госизмену
Собирал данные для россиян о ракетных установках: украинца осудили за госизмену Просмотров: 414
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
 Просмотров: 1107
Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами: есть раненый
Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами: есть раненый Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
1
Шесть каналов нарушают языковой закон
Голосов: 11360
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть