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среда, 25 сентября 2019 13:08

"Азов" отчитался за 8 месяцев боев на Светлодарск дуге

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&quot;Азов&quot; отчитался за 8 месяцев боев на Светлодарск дуге
Полк НГУ "Азов" вернулся с передовой / фото: Азов

Офицеры специального отряда национальной гвардии "Азов" видвитувалы о 8 месяцев своей работы на "нуле" в районе Светлодарск дуги.

"Азовцы" были прикреплены к 30 механизированной бригады им князя Острожского.

"В ходе работы на передовой мы достигли определенных успехов. На 3 направлениях одновременно нашими войсками была продвинута линия вперед. Мы своей тактической группой диктовали условия противнику и вводили его в патовое положение. Противник был вынужден бежать, отступать, отводить свои войска на другие рубежи, непрерывно нести потери", - говорит командир полка "Регис".

За время пребывания подразделения на передовой, враг потерял:

• 30 боевиков убитыми,

• 42 ранеными, кроме контуженных.

• 6 боевых машин пехоты и менее 10 единиц грузовой и легковой техники.

• 2 БМП.

"Азов" провел успешную ротацию и вернулся в пункт постоянной дислокации.

Потери

Бойцы подразделения, которые положили свои жизни в боях на Светлодарск дуге - это друг Дмитрий "Круглый" Пругло, 28 лет, Максим "Максон" Олексюк, 23 года, Роман "Бич" Романенко и Эдуард "Шах" Шахов, 26 лет.

Самые известные операции

"Впервые за всю историю проведения операции было зафиксировано документально в боевом состоянии радиолокационную станцию ​​контрбатарейной борьбы" Зоопарк-1 ", в очередной раз подтверждает присутствие войск Российской Федерации на востоке Украины. Силами" Азова "станция была выведена из строя. Также был сбит два российских БПЛА типа "Элерон", - рассказал "Редис".

Сбитый БПЛА "Элерон"

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой

5 мая 2019 свой первый пятилетний юбилей отметил добровольческий полк "Азов" - линейный подразделение специального назначения в составе воинской части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, в далеком 2014 году встал на защиту Украины от российских оккупантов .

Автор: Gazeta.ua
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