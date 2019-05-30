Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно

29 мая в Ровенской области упал многоцелевой вертолет Ми-8 16 отдельных авиационной бригады. Экипаж воздушного судна погиб.

Автор: ГБР Место катастрофы оцепили силовики и не пускали туда никого, кроме следователей ГБР и комиссии Министерства обороны

Авария произошла в лесу, в 3 км от села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

Пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды", проводили тренировочные полеты "День-Ночь". В 23:27 часов с ними пропала связь.

От удара о землю вертолет загорелся. Повредились топливные баки и топливо начало взрываться. Спасательные службы закончили тушить пожар в 01.02 ночи. Тела продолжают искать.

"Вышел на улицу подышать свежим воздухом, увидел, что в небе пролетели два вертолета украинском. Через 30 секунд я увидел вспышку в том лесу. Я вышел ближе к полю. Взрыва не было слышно. Я увидел дым, а потом стали раздаваться взрывы, хлопки . Это, пожалуй, топливные баки вертолета начали взрываться ", - рассказывает житель Сестрятин Андрей Парийчук.

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Погибшие

16-я отдельная бригада армейской авиации дислоцируется в городе Броды на Львовщине. Вертолеты части воевали на Донбассе в 2014 году, они постоянно летают в международных миссиях ООН.

В вертолете погибли 4-ро представителей соединения: командир бригады Игорь Мазепа, пилот Павел Дацюк, пилот Владислав Попенко и борттехник Василий Романюк.

Полковник Игорь Мазепа родом из города Броды.

Автор: Повернись Живим Погибший полковник Игорь Мазепа (слева) учил летчиков летать ночью

Он участник войны в Донбассе. За бои в июля 2014 года награжден орденом Даниила Галицкого.

В октябре 2015 года бил замкомандиром с льотной подготовки 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Демократической Республике Конго. Там учил пилотов - с экипажами вертолетов Ми-8 и Ми-24 проводил ночные учения.

"Для большинства пилотов выполнения этих упражнений в ДР Конго это привычный элемент курса боевой подготовки. За время нашей ротации полеты в условиях высокогорья, полеты и посадки на небольшие по площади площадки стали для нас постоянными, и мы их ежедневно выполняем", - говорил Игорь Мазепа.

Автор: Сухопутные войска ВС Украины Борттехник 25-летний Павел Дацюк

Борттехник 25-летний Павел Дацюк родом из поселка Гаи, что на Львовщине. Павел недавно похоронил своего отца. По словам односельчан за сутки до гибели парня по его покойному отцу отслужили 40 дней.

Автор: Сухопутные войска ВС Украины Погибший 25-летний Владислав Попенко

Пилот 25-летний Владислав Попенко из Винницы.

Автор: Сухопутные войска ВС Украины Погибший борттехник 38-летний Василий Романюк

Борттехник 38-летний Василий Романюк, был родом из города Броды Львовской области.

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Версии аварии

По факту падения вертолета открыли предварительное уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу".

"Изучается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена ​​определенная правовая оценка", - говорит начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.

Реакция власти.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку расследовать обстоятельства трагедии.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воины. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он в Twitter.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выразили глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Светлая память", - написали на сайте Минобороны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести детальное расследование происшествия и выделить денежную помощь семьям погибших пилотов.

Во Львовской областной государственной администрации 30 мая объявили днем ​​траура по погибшим. Приспустили флаги на административных зданиях и заклигалы местных жителей и гостей воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

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