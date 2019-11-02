Авария автобуса в Хмельницкой области: возросло количество пострадавших

В больницу госпитализировали 13 человек. Фото: Нацполиция

Количество пострадавших в результате аварии автобуса в Хмельницкой области возросло до 13 человек.

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"По состоянию на 15.00 часов в Каменец-Подольскую больницу было доставлено 13 пострадавших - 12 женщин разного возраста и водитель транспортного средства. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

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В Хмельницкой области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что в автобусе заклинило колесо.